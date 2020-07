Au cours d’un entretien accordé à guineeactuelle, l’artiste chanteur guinéen à la petite taille qualifie son ancien collaborateur de faux manager.

« Ce que j’ai à dire, qu’il (Alpha Sylla, ndlr) ramène tous mes véhicules (trois au moins). C’est un faux manager. Un manager qui détourne les voitures de son artiste, il n’a pas honte » dénonce-t-il, affirmant haut et fort ‘’ détenir toutes les preuves’’ et affirme connaître les ‘’noms des donateurs de ces véhicules’’.

Concernant les rumeurs répandues ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dans certains médias évoquant son mauvais état de santé, Grand P a tenu à rassurer ses fans qu’il se porte très bien.

« Moi, je me porte très bien et je ne suis pas malade. Je mange bien, je dors bien et je me repose bien. Ceux qui disent que je suis malade, ils iront trouver Dieu là-bas », a-t-il déclaré.



En outre, le frère aîné de Grand-P a indiqué qu’il organisera une conférence de presse pour faire un grand déballage sur le contenu du contrat qui liait son frère à son ex-manager.

Crédit photo: mediaguinee