Pendant 08 heures de temps, Seneweb a suivi les agents du Corps urbain et de la Sûreté urbaine du Commissariat Central de Dakar. Ces derniers, en civil, patrouillent, observent, contrôlent et procèdent parfois à des interpellations musclées.

Leur principale mission, faire face à la délinquance et les crimes dans les quartiers les plus sensibles de Dakar. Cité Imbéciles, Grand-Yoff, Pikine et Guédiawaye visités en une nuit. Reportage !

