Grand Yoff : Issa Mimi Sèye, le fidèle compagnon d’Aminata Touré dont rêve tout politicien

GALSEN221 – Les politiciens sont le plus souvent taxés comme étant des hommes sans valeurs et sans aucune fidélité. S’il est vrai que de très nombreux politiques se retrouvent dans cette définition, d’autres continuent de se battre pour leurs convictions. Parmi eux, Issa Mimi Sèye, militant de la première heure d’Aminata Touré et coordinateur du mouvement JRECS (Jeunes Responsables Economiques Citoyens Solidaires). Ce dernier, originaire de Grand Yoff, a su confirmer avec brio l’adage qui dit que “la valeur n’attend point le nombre d’années”. Il suffit de jeter un coup d’oeil à son compagnonnage avec l’ancien Premier ministre Aminata Touré pour s’en rendre compte.

Tout d’abord, il faut savoir que le “Mimi” présent dans le nom d’Issa Sèye a fini par se retrouver dans les papiers administratifs du jeune militant qui est par ailleurs considéré comme le fils de Madame Touré. Un titre de “fils” que l’ancien footballeur porte bien pour être resté aux côtés de cette dernière pendant que les militants se faisaient rare après qu’elle ait perdu son poste à la tête de la Primature. Des années durant donc, Issa est resté fidèle à la personne de Mimi Touré malgré le fait qu’elle n’avait pas de poste gouvernemental et qu’il n’avait “rien à se mettre sous la dent”.

Pour lui, il est important que la jeunesse voit la politique autrement. Il a donc fait de la fidélité sa principale arme, tout en souhaitant devenir un modèle d’engagement auprès d’une seule et unique personne.

Pour en revenir aux raisons qui l’ont poussé à sortir de son mutisme, Issa Mimi Sèye a voulu exprimé sa fierté et sa joie suite à la nomination de Madame Aminata Touré à la tête du Conseil Economique, social et Environnemental. Tout en félicitant le président de la République Macky Sall pour son choix qu’il estime pertinent et judicieux, Issa Sèye appelle à l’unisson autour de la nouvelle tête de gondole du Cese afin que la nouvelle mission qui lui a été confiée soit une réussite totale.

Ainsi, Issa Mimi Sèye invite les sénégalais à travailler d’arrache pied pour accompagner le développement du pays qui est le nôtre. Il encourage également le chef de l’Etat qui a réussi le pari de mettre le Sénégal sur les rails de l’Émergence. Avec Madame Mimi Touré, il leur souhaite un succès retentissant dans toutes leurs entreprises et renouvelle une nouvelle fois son engagement envers sa “mère” Aminata Touré.