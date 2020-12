Gravement blessé avec son Club, Moussa Wagué pourrait ne plus rejouer au football, le joueur a subi une très grave blessure

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



La suite de la carrière de footballeur de Moussa Wagué est en grand danger. Prêté par le FC Barcelone au PAOK Salonique en Grèce, le joueur a subi une très grave blessure lors du dernier match de son équipe. Alors qu’il tentait de sauver un but.

Dans sa tentative de sauver un ballon qui se dirigeait vers les buts de son gardien et qui aurait signifié le 2-0 pour leur adversaire, Wagué a eu le malheur que son genou droit a fini par heurter violemment le poteau, ce qui a fini par être le grand déclencheur du sérieux : grave blessure.

Après les examens médicaux intenses, les pires présages se sont réalisés : Wagué s’est rompu le tendon rotulien et le ligament croisé latéral, postérieur et antérieur de son genou droit et ne rejouera plus cette saison. Une nouvelle qui contraste avec la saison que faisait le Sénégalais en terres grecques, où il vivait ses meilleurs jours. Moussa avait participé à 11 matchs avec le PAOK entre le Championnat et la Ligue Europa (6 d’entre eux, en tant que titulaire) avec une passe décisive.

Son retour à Barcelone est en cours d’être effectué afin qu’il puisse être opéré dans les prochains jours. Des sources en Grèce parcourues par le quotidien catalan SPORT, situent qu’il ne pourra plus jouer dans au moins une année et une source a indiqué qu’il y avait de sérieux doutes qu’il puisse reprendre sa carrière dans l’élite car la blessure pourrait être beaucoup plus grave que ce qui avait été initialement indiqué.

wiwsport.com

x To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Mamamia Chez Katia: Balla Gaye 2 sert les clients video

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi