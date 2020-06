“En studio actuellement”

Les hommages ont été nombreux cette année pour Grégory Lemarchal. 13 ans après la disparition du jeune chanteur décédé des suites de la mucoviscidose, de nombreuses stars sont sorties du silence sur la Toile pour faire part de leur tristesse , à l’image de Patrick Bruel : “Grégory Lemarchal 13 ans déjà… Bien sûr il y a eu Johnny, il y a eu Joe Cocker, il y a eu Aznavour et tant d’autres… J’ai eu la chance de faire tellement de magnifiques duos. Mais ce que j’ai ressenti ce soir-là était plus fort que tout…Quelle voix ! J’adorais ce gosse totalement touché par la grâce…Je pense souvent à toi Gregory”, a écrit Patrick Bruel sur Instagram. Et pour rendre un ultime hommage à Grégory Lemarchal, un collectif d’anciens candidats de la quatrième saison de la Star Academy a annoncé sur Instagram un projet, celui de sortir un album “de retrouvailles”.

Cet album sera composé de dix chansons interprétées par treize artistes, dont un morceau inédit : “En studio actuellement, notre réalisateur William Rousseau peaufine les titres”. C’est donc Sofiane, Lucie, Lucie, John, Hoda, Sandy, Gauthier, Tina, Morgan, Radia, Mathieu, Karima, Enrique et Francesca qui ont décidé de se réunir sur cet opus qui devrait sortir le 2 octobre prochain : “16 novembre 2004 (…) on se fait la promesse de nous retrouver le 16 novembre 2014. Nos mains se serrent. Cette histoire ne pourra jamais s’arrêter. Ces retrouvailles se déroulent devant les grilles du château de Dammarie puis en concert à l’EPB de Dammarie-les-Lys devant près de 3.000 personnes. Il en manque un. Le pilier, le gagnant, l’essentiel, notre ami… Grégory Lemarchal s’est envolé quelques années plus tôt, emporté par la mucoviscidose. Putain de destin. Parce que nos retrouvailles nous serrent le cœur, il faut qu’elles aient un sens, une logique, une utilité. C’est donc à chaque fois au profit de l’Association Gregory Lemarchal que nous nous retrouvons. Sous son regard, avec la complicité de ses parents, sa sœur, et tous les bénévoles de l’association”, a écrit le collectif sur Instagram. Les fonds récoltés seront reversés à la recherche contre la mucoviscidose.

Par Alexia Felix