“On savait que Grégory gagnerait”

Treize ans après la disparition de Grégory Lemarchal des suites de la mucoviscidose, la mémoire du chanteur est toujours présente. Pour lui rendre hommage, treize de ses anciens camarades de la saison 4 de la “Star Academy” ont décidé d’enregistrer un album intitulé “Restons Amis” pour l’association Grégory Lemarchal, contre la mucoviscidose, indique Le Parisien . Sofiane, Lucie, John, Hoda, Sandy, Gauthier, Tina, Morgan, Radia, Mathieu, Karima, Enrique et Francesca se sont ainsi réunis en studio pour ce projet en accord avec les parents et la sœur du défunt chanteur. Parmi les anciens candidats, certains sont toujours dans le paysage médiatique comme Francesca Antoniotti, devenue chroniqueuse dans “Touche pas à mon poste”, Karima Charni, journaliste culture sur LCI, et Sofiane Tadjine, participant dans les “Anges de la téléréalité”.

Grand gagnant de la Star Academy 4, Grégory Lemarchal était le visage de cette saison particulière. Tous savaient que le chanteur devait remporter l’aventure. “S’il y avait une Star Ac à perdre, c’était la nôtre”, a confié Sofiane, suivi par Hoda : “Dès le premier soir, on savait que Grégory gagnerait. C’était une évidence et notre souhait qu’il gagne. Ce qui a fait de notre saison une année très spéciale, très solidaire, sans pression”. Cet album à l’initiative de Mathieu Johann sortira le 2 octobre, indique Le Parisien. Ces retrouvailles des anciens candidats donnera aussi lieu à un livre qui rassemblera leurs souvenirs, tandis qu’un biopic sur Grégory Lemarchal “Pourquoi je vis” est en tournage.

Par Marie Merlet