Selon Me Khoureichi Ba, avocat de l’activiste, Guy Marius Sagna et de ses 8 camarades arrêtés lors d’une manifestation dénonçant la hausse du prix de l’électricité devant les grilles du palais, ses clients sont dans une situation critique dans leurs cellules à cause de la grève de la faim qu’ils observent depuis 7 jours.

Combat…

» Ils sont décidés à aller jusqu’au bout. Nous craignons vraiment le pire. Il faut que l’administration pénitentiaire prenne ses responsabilités en informant les autorités, leurs familles et l’opinion, en présentant des rapports au quotidien », déplore leur avocat, rapporte Leral, visité par Senego.

Moral…

Pour Me Khoureichi Ba, Guy Marius Sagna et 8 de ses camarades ont été dispatchés dans 3 prisons au lieu de les regrouper, tout cela pour saper leur moral. Le Dr Babacar Diop qui fait partie des personnes arrêtées a été interné à l’infirmerie de la MAC de Rebeuss.

Grève…

Pour rappel, Guy Marius Sagna et Cie ont entamé une grève de la faim mardi 03 décembre 2019, pour dénoncer leur détention arbitraire et lutter aussi contre la hausse du prix de l’électricité.

