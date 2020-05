Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 sont invités dans l’émission quartier général sur la tfm. Les deux lutteurs n’ont pas raté le président Alioune Sarr et le CNG.

Gris Bordeaux estime que le président du CNG doit partir. Le troisième tigre de Fass affirme qu’il est là depuis 1994 et qu’il est temps qu’il quitte parce que la lutte a besoin de changement. Il a aussi évoqué pas mal de problèmes dont les lutteurs sont victimes dans l’arène.

« Alioune Sarr doit partir. Pendant des années il est à la tête du CNG et je pense que le ministre des sports va prendre des dispositions parce que son mandat prend fin en octobre. Matar Ba est entrain de discuter et de consulter avec des experts parce que cette situation ne peut pas continuer. On fait confiance au ministre et je sais qu’il ne va pas le laisser continuer ».

Il avance: « On a plus rien à se dire avec le CNG désormais on parle directement avec le ministre. Encore une fois je n’ai aucun problème avec Alioune Sarr c’est quelqu’un de bien mais il a beaucoup duré à la tête de cette structure. Il est temps qu’il laisse la place à d’autres personnes ».

