Pour beaucoup d’amateurs de la place, l’ère des Grands contre Petits avait sonné. Pour eux, le moment était venu pour que les lutteurs dits VIP tendent la perche à la nouvelle génération. C’est ainsi que de combats comme Balla Gaye / Boy Niang 2, Eumeu Sène / Gouye Gui, Tapha Tine / Gris Bordeaux ou Reug Reug / Sa Thiès ou Reug Reug / Bombardier, Eumeu Sène / Gouye Gui etc. s’imposaient. Mais rien de tout ça ne verra le jour. On dirait que les ténors ont peur de croiser le fer avec leurs jeunes frères. Une peur qui ne dit pas son nom. Il y’a une grosse crainte. Les VIP ont tout simplement peur de tendre la perche à des lutteurs comme Reug Reug, Sa Thiès, Yékini Jr, Boy Niang 2 pour ne pas concéder une défaite. C’est tout simplement la seule raison qui vaille. Ils craignent la défaite. Rien de plus.

