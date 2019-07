Grosse conséquence du carton jaune de Sadio Mané pour le prochain match

Le meneur de jeu des lions Sadio Mané a pris un carton jaune en toute fin de partie face au Bénin. Sadio Mané a été averti pour avoir dégagé le ballon après une faute de l’arbitre. Son deuxième carton jaune dans cette CAN. Le premier carton récolté face au Kenya avait été annulé après les phases de poule.

Mais ce nouveau carton l’expose fatalement lors de la demi-finale contre Tunisie ou Madagascar. Un second carton jaune et Sadio Mané ratera une éventuelle finale de CAN 2019. C’est pour cela que le lion était triste après ce carton jaune, car Sadio Mané sera sous la menace de rater la finale, le match de ses rêves. Sadio Mané n’est pas le seul dans cette situation, puisque Pape Alioune Ndiaye et Kalidou Koulibaly seront suspendus en finale en cas de carton jaune en demi-finale.

Pour rappel, le lion est presque seul dans la course au ballon d’or africain après l’élimination de Mohamed Salah et l’Egypte en 8èmede finale.