Dakarposte a appris de bonnes sources qu’un célèbre animateur a été diagnostiqué positif au coronavirus. Il est au nombre des employés du groupe Futurs Médias précisément à la TFM dont les portes restent… ouvertes.

Dakarposte est en mesure de révéler que deux réalisateurs d’émissions (un homme et une dame dont nous tairons délibérément les identités), compte non tenu de collègues de l’animateur suscité, sont testés positifs au robuste virus. Mais, aussi bizarre que cela puisse paraitre, la direction du groupe Futurs Médias, qui fait pourtant de la prévention auprès de ses employés mais aussi et surtout auprès de l’opinion depuis le début de la pandémie du coronavirus via des consignes affichées en interne ou en ligne, entre autres messages audiovisuels, n’a pas daigné rédiger ne serait-ce qu’une note interne.

Qui plus, la direction et les pièces maîtresses de la boite notamment les syndicats de la boite ne se sont pas, du tout alors retrouvés pour évoquer les mesures à prendre.

Aux dernières nouvelles, l’animateur , disons plutôt le boute-en-train contaminé est admis depuis quelques jours en réanimation dans un centre hospitalier de la place « et les résultats de tests réalisés sur des employés asymptomatiques sont attendus ce mardi 12 Mai 2020« .

La rédaction de dakarposte, soucieuse d’ y mettre du nôtre dans le traitement équilibré de l’information, a beau tenté de joindre des membres de la direction du groupe Futurs Médias aux fins de recueillir leur version. En vain.

Affaire à suivre



