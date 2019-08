L’ancien Premier ministre a fait une grosse révélation dans l’affaire Pétro Tim. Invité de l’émission Grand Jury, ce dimanche, Souleymane Ndéné Ndiaye a informé que c’est l’ex ministre de l’Energie, Karim Wade qui a initié le décret que l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade, et lui-même, en tant que premier ministre, avaient signé.

« Karim Wade est d’abord venu dans mon bureau, j’ai refusé de signer. Le décret m’a été ramené ensuite dans mon bureau, j’en ai parlé avec le président qui m’a demandé de signer. Un gendarme a ensuite transmis le décret au président de la République qui l’a signé », a révélé le dernier Premier ministre d’Abdoulaye Wade.

Toutefois, souligne l’ex chef du gouvernement, « Mais ils n’ont pas ramené le décret pour qu’il soit daté et numéroté. Et tant que cela n’est pas fait, le décret n’est pas valable. Mais cela, ils l’ignoraient. Mais dans tous les cas, ce décret n’est pas valable et tant pis pour Frank Timis ».

Par ailleurs, a expliqué l’actuel PCA d’Air Sénégal SA, « en tant que ministre de l’Energie, Karim Wade avait la possibilité de produire un décret et de le faire signer. Mais il n’a pas suivi la procédure. Le décret n’est pas un acte administratif. Tant qu’il n’est pas numéroté et daté, il n’est pas valable ».