Depuis l’annonce de la mise en quarantaine du chef de l’Etat, les supputations vont bon train. Le ministre conseiller, en charge de la communication de la présidence, Seydou Gueye, s’est exprimé sur la question à la Rts1. Il indique que le président n’est pas malade.

«Le président va comme vous et moi. Il va très très bien. J’ai eu l’honneur d’échanger avec lui hier pratiquement en milieu de soirée. Ce qu’il faut dire c’est que le président de la République était en contact avec une personne qui s’était révélé positive à la covid-19.

Et conformément aux recommandations médicales, quand on est dans cette situation la première chose à faire c’est de se soumettre au test. Il a été testé et le test est revenu négatif.

Donc le président n’est pas malade. Il n’est même pas un cas suspect pour être plus précis. Il a pris cette décision de se mettre lui-même en quarantaine, puisque c’est une question de responsabilité.»

