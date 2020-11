Tout savoir sur le Groupe « Top Cas 221 » dont l’administratrice est Khadija Anta Fall

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Comme s’y attendaient ceux qui suivent le groupe « Topp cas 221 », l’administratrice principale se cache derrière un faux compte.

« Khadija Anta, ce n’est pas totalement une fausse identité?, car c’est le pre?nom d’une personne très importante a? mes yeux, ajouté au mien », confie-t-elle à Seneweb.

Expliquant ses motivations, elle révèle qu’au début, le « groupe était destiné à faire des potins puisque les femmes aiment c?a. Qu’elles l’acceptent ou non, elles le font naturellement ».

Par la suite, le groupe est devenu un moyen pour donner des informations, des exclusivités ou des suivis de cas.

Pour beaucoup, à l’image de Ya Awa Rassoul et d’autres célébrités, ce groupe expose la vie privée des gens.

Accusation face à laquelle Khadija se défend. “On n’a pas besoin de fouiller dans la vie de personnes qui s’exposent a? longueur de journée”.

Elle ajoute, notre groupe aide plus “a? conscientiser les jeunes filles et de leur montrer que derrière le monde de paillettes des filles de la « jet-set » il y a e?norme?ment de choses pas catholiques qu’elles font”.

Par exemple, récemment Betty Dia a été présentée dans ce groupe comme une fille aux mœurs légères, croqueuse de diamants. Ya Awa cherche du buzz

Comme Betty, Ya Awa Rassoul reste une des cibles privilégiées du groupe. Dans une interview accordée à nos confrères d’IGFM, elle a soldé ses comptes avec Topp cas 221.

Khadija s’est exprimée sur le sujet. «Ya Awa Rassoul cherche juste du buzz. Des fois, je me demande me?me si elle est conseille?e par son entourage », estime-t-elle.

Plainte, police

Néanmoins, elle avoue avoir quelques remords en publiant certaines informations qu’elle juge “choquantes ». « Quand je les rec?ois, je reste perturbe?e un long moment car c’est des gens que tu donnerais le Bon Dieu sans confessions. Mais, quand tu as les preuves, tu n’as juste plus rien a? dire ».Gestion du groupe et sources

Mariage de Lamine Samba, Omaro, Mbathio ou querelles entre célébrités. Des informations publiées dans le groupe avant qu’elles ne soient officielles.

« Je reçois les informations de manière anonyme, mais dans la plupart des cas, ce sont les proches des célébrités qui m’informent », renseigne Khadija.

Elle est aidée à la tâche par 4 autres personnes que sont « Salla, Nadoush , Antoinette et ma Soeur, Dieggou pousso ».

Pour terminer, Khadija fait savoir quand même, que le groupe pourrait être fermé un jour car, «rien n’est e?ternel ».

Elle avoue avoir « décidé de le faire il y a quelques temps mais les membres sont tellement accros, je reçois des messages de gens qui te supplient presque et c?a fait chaud au coeur ».