B. N., gendarme en service à la Division transmission et informatique de la Caserne Samba Diéri Diallo de Colobane, et son compère A.D ont été arrêtés pour extorsion de fonds.

Selon Les Échos, le pandore et son complice soutiraient de l’argent à des personnes qui marchaient dans la rue sans masques en leur réclamant 3000 Fcfa. Les faits se sont produits, avant-hier, à Guédiawaye, plus précisément à la Cité des enseignants.

Arrêtés, ils ont été conduits à la Brigade prévôtale pour les besoins de l’enquête.

