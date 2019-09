Les habitants de la cité dénommée ’’HLM Paris’’ de la commune de Golf Sud, à Guédiawaye, sont pris de panique.

La cause : Une rumeur selon laquelle Un serpent venimeux, sorti des champs, a élu domicile dans un endroit non encore localisé d’un bâtiment occupé, explique Les Echos. Le journal rapporte que, dimanche dernier, les sapeurs-pompiers, alertés par les habitants, sont même intervenus pour tenter d’extirper le reptile de sa planque. Ils ont brûlé des pneus devant les trous censés servir de refuge au serpent avant de fouiller l’immeuble, en vain. Bécaye Diop qui habite le quartier quant à lui persiste et signe quant à l’existence d’un animal émettant des sons étranges.