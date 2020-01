Âgé de 17 ans, S.F. Ndiaye a été déféré, ce mardi, au parquet. Il a été arrêté à la suite du meurtre commis sur Djamil Kébé, 17 ans, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier dernier à cause d’un téléphone portable. Selon l’Observateur, le présumé meurtrier a déclaré, face aux enquêteurs : « Je revenais de mon boulot lorsque j’ai croisé Djamil Kébé et ses deux frères qui m’ont interpellé à deux reprises. Ils m’ont attaqué avant de m’envoyer à terre. Les gens sont venus nous séparer et je suis rentré tranquillement chez moi ». Le mécanicien de poursuivre : « Je suis sorti quelques minutes après pour aller à la boutique. Ils m’ont attaqué à nouveau. De peur d’être blessé, je suis retourné chez moi pour prendre un couteau. Là, sans crier gare, j’ai foncé sur Djamil qui était seul sur les lieux. Je me suis jeté sur lui pour le poignarder à la cuisse ».

Egalement, S.F. Ndiaye a nié avoir cherché à arracher le téléphone portable de sa victime. Les témoins entendus à la police, ont soutenu le contraire.