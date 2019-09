Le rappel à Dieu du sieur Ndiogou Ndiaye, survenu hier, au domicile de ses parents établis à la villa 7… Sise au quartier Gibraltar 2 Guediawaye, suscite encore des supputations. Des voisins s’interrogent toujours sur les véritables circonstances et la cause du rappel à Dieu du surnommé. Qui a été trouvé m0rt dans les escaliers de la maison, avec du $ang coagulé dans la bouche.

Un corps sans vie aux allures suspectes découvert hier à 8 heures passées de quelques minutes à Guediawaye. Mais le drame n’a rien à voir avec la sinistre longue liste de cas de noyade en mer. La tragédie a eu lieu dans une maison, sise au quartier Gibraltar 2, dont les populations ont sombré dans l’émoi et la consternation totale, suite à la m0rt suspecte du nommé Ndiogou Ndiaye, né en 1971. Le défunt vivait au domicile de ses parents nommés Babacar et Sagar Ndiaye.

Le défunt a été retrouvé allongé sur le dos dans les escaliers ; la thèse de la chute accidentelle privilégiée. Informé la découverte macabre, le commissaire central de Guediawaye a activé ses hommes et les envoie ilico-presto sur les lieux indiqués. À leur arrivée, les limiers ont d’abord tenu à bonne distance les membres de la famille, avant de boucler le périmètre du drame et procéder aux constatations des faits. Ils se mettent alors à l’œuvre et trouvent le défunt allongé sur le dos dans les escaliers de la maison. Ils relèvent cependant un indice suspect de taille sur le corps du nommé Ndiogou Ndiaye : “du $ang coagulé à la bouche”. D’après les premiers éléments de l’enquête préliminaire de police, Ndiogou serait m0rt suite à une chute accidentelle.