Guerlain rend hommage à Serigne Touba pour le 130ème anniversaire du parfum

En 1889, Aimé Guerlain crée Jicky, un parfum révolutionnaire, associant pour la première fois matières naturelles et notes de synthèse. C’est le début de la parfumerie moderne, abstraite, qui cherche à susciter des émotions.

Peu de temps après sa création, Jicky s’enracine dans l’histoire du Sénégal, lorsque le Cheikh Amadou Bamba choisit d’en faire son parfum. Poète, théologien et grand humaniste, il marque son pays par son engagement pacifiste. Chaque année depuis sa disparition en 1927, ses disciples honorent sa mémoire en déposant de l’Extrait Jicky dans son mausolée à Touba.

En 2019, Guerlain célèbre les 130 ans de Jicky et rend hommage à sa légende africaine, en invitant l’artiste sénégalais Baye Gallo à réinventer l’emblématique flacon “Quadrilobé”. Entièrement peint à la main, celui-ci se pare de couleurs vibrantes et de textures uniques, fidèles à la tradition d’un art africain libre et foisonnant. Une création en forme de déclaration d’humanité : “honorer les souvenirs pour penser le présent, et vivre le présent pour imaginer le futur”.

Une pièce d’exception en édition ultra limitée et numérotée, contenant un litre d’Extrait Jicky : 16 pièces disponibles dans le monde.

Les notes épicées, qui éclosent au contact de la chaleur de la facette orientale, jouent très habilement avec le cœur aromatique et frais des notes citronnées et lavandées. Au fond de cette si audacieuse structure, on peut distinguer des notes boisées et vanillées qui apportent vibration et personnalité à la fragrance.

SECRETS DE PARFUMEUR

Artiste d’origine sénégalaise, Baye Gallo a été choisi pour commémorer Jicky et sa légende africaine dans une édition d’exception, peinte et sculptée à la main. Peintre aux multiples facettes, il travaille indifféremment l’huile, l’acrylique, les fibres textiles ou aussi le marc de café, sa matière de prédilection à laquelle il donne une nouvelle noblesse en le sculptant. L’utilisation du marc de café offre au flacon en cristal un relief singulier, un aspect brut qui contraste avec la symbolique de ses motifs. De ce projet, Baye Gallo dit : “cette rencontre n’est pas le fruit du hasard, mais une belle coïncidence”.

Qui est Baye Gallo ?

Baye Gallo , est un artiste aux multiples talents, peintre, sculpteur, musicien. “Dès son plus jeune âge, cette passion du dessin l’envahit, touché par les œuvres de son oncle Ibrahim SECK, artiste peintre reconnu au Sénégal, il décide d’inscrire par le tatouage et le dessin ce qu’il découvre et observe au cours de sa vie.

C’est à 19 ans à Saly, qu’il va commencer à poser ses talents dans un arc-en-ciel de couleurs, berçait par les djembés qu’il affectionne particulièrement. Depuis 2002, Baye Gallo expose dans de nombreux lieux. Il est membre depuis 2006 de l’association de M’Bour des artistes plasticiens, ses toiles figurent dans certaines collections privées Françaises, Suisse, Luxembourgeoises et Africaines.

Il utilise la peinture à l’huile et des techniques mixtes sur divers supports et peint ainsi ses croyances, sa philosophie d’une vie qui mûrit au rythme tranquille du Sénégal. Une réalité mélangée subtilement à l’irréel, il projette sur ses toiles un doux mélange ethnique, provenant de sentiments dévoilés sur un fond partagé entre la générosité et cette grande envie de liberté.

Toujours en mouvement, le talent de Baye Gallo, son inspiration qu’il puise dans ses racines et au fil de ses interactions lui permet de trouver une liberté d’expression, entraînant les spectateurs dans un univers poétique. Les invités découvrent et s’imprègnent de ses œuvres, et se laissent portés par un ensemble de techniques qui ne laisse personne sans réaction. De réalisation en réalisation, Baye Gallo n’est qu’à l’aube de son potentiel d’artiste.” Cidjaï

Baye Gallo & Mawlana band

Comme annoncé précédemment, Baye Gallo est aussi un musicien qui joue en live au coté du groupe Mawlana Band composé de si musiciens. L’artiste s’inscrit dans un genre Afro Acoustique, Folk, blues, accompagné de percussions africaines. L’artiste prépare actuellement son prochain album intitulé MusiColors.

A travers ce médium Baye Gallo transmet des valeurs issues d’un patrimoine culturel riche. Avec sa musique, ses couleurs et ses vibrations, Baye Gallo parle de réalité social et partage avec son publique ses observations. Une manière pour lui de changer positivement les choses dans une société en souffrance.

seneweb.com