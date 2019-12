Guigui et Oumou Sow ont enflammé le plateau de Pi and Ji à King Fm. Une occasion pour les deux (2) stars de parler de leur statut matrimonial.

Guigui

La chanteuse a séduit les téléspectateurs et auditeurs de King Fm. Avec ses pas de danse endiablée, elle s’est vraiment lâchée comme jamais. Interrogée sur statut de célibataire, Guigui est catégorique : « Je rêve d’aller à l’église alors si un musulman accepte de signer monogamie, je me marie avec lui ».

Oumou Sow

Quant à Oumou sow, elle cherche un homme qui a des biceps et généreux : » Que Dieu fasse qu’on rencontre des hommes généreux, mais pas de gros ventre, je veux un homme musclé ».

Faites défiler vers le bas pour le prochain article