Alerte de sécurité pour la Guinée-Bissau. Et, c’est l’ Ambassade des États-Unis à Dakar, au Sénégal qui recommande à ses ressortissants de faire preuve de prudence au pays de José Mario Vaz.

« Les tensions politiques persistantes » en Guinée-Bissau, après le limogeage du gouvernement d’Aristides Gomes, ont amené l’Ambassade des Usa à Dakar, à alerter ses ressortissants à prendre des mesures de sécurité. Et, selon le site de l’Ambassade, sn.usembassy, visité jeudi par Senego, ce bras de fer a accru « la possibilité d’une détérioration de la situation sécuritaire à l’intérieur et autour des principales installations gouvernementales et dans d’autres régions du pays ».

Raison pour laquelle, l’Ambassade recommande à ses ressortissants de « faire preuve de prudence lorsqu’ils se trouvent à proximité de grands rassemblements ou manifestations. La capacité du gouvernement américain à fournir des services d’urgence aux citoyens américains est limitée, car il n’y a actuellement aucune présence diplomatique ou consulaire permanente des États-Unis en Guinée-Bissau ».

Mesures à prendre

Au delà des rassemblements, l’Ambassadeur suggère aussi de faire attention à leur environnement, de revoir les plans de sécurité personnels, de surveiller les médias locaux et d’avoir des documents de voyage à jour et facilement accessibles. Et, l’Ambassade d’assurer et de rassurer ses ressortissants pour toute assistance.

Les faits

A rappeler que la crise s’intensifie en Guinée-Bissau. Et tout s’est précipité avec le limogeage du gouvernement d’Aristides Gomes par le président José Mario Vaz, la semaine dernière. Qui a le soutien de la communauté internationale. Ceci, à moins de trois semaines de la Présidentielle. Sans doute raison pour laquelle, Macky Sall et ses pairs de la Cedeao organisent un sommet extraordinaire, demain vendredi à Niamey.