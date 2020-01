Tigui Mounir Camara, mannequin aujourd’hui à la tête d’une entreprise minière, a déclaré être l’épouse du président Umaro Sissoko Emballo. Ce que la cellule de communication du Président Bissau-guinéen a démenti. Mais, la principale intéressée est montée au créneau pour préciser que l’union a bel et bien eu lieu, vidéo à l’appui. Ce mardi, le frère de la guinéenne, dans une vidéo, a déballé des captures d’écran de messages du président envoyés à Tigui Camara.

La famille de la Guinéenne annonce une plainte

Plus que les propos du nouveau président Bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló sur son homologue et voisin guinéen Alpha Condé, dénonçant les « agissements de ce dernier quant à la répression qu’il ferait subir à son peuple en voulant s’accrocher au pouvoir… » ou le challenge relevé par son élection à la présidence, suspendue aux recours introduits par le camp adverse, c’est une histoire de « légitime first lady », impliquant Tigui Camara, « la princesse Guinéenne des mines », et le nouveau président de Bissau Guinéen qui cristallise les débats depuis son élection le 1er janvier 2020. Au centre de la polémique, le titre de première Dame de la république de Guinée.

Invité à Espace FM, dans l’émission culte ‘’Les Grandes Gueules’’, Ahmed De Paris, a vigoureusement dénoncé l’attitude jugée irresponsable de Emballo, avant d’annoncer une possible plainte contre ce dernier.

« La famille va porter plainte, parce que ce qui est arrivé à ma sœur, peut arriver à la sœur de n’importe qui ou à n’importe quelle femme. Donc, je pense qu’aujourd’hui, Embalo ne touche pas simplement Tigui, mais touche le symbole de la femme africaine, un Chef d’Etat doit respecter la femme », a-t-il indexé.

Ahmed de Paris assure que sa famille n’a guère peur et ira jusqu’au bout dans ce dossier, pour rétablir l’honneur de Tigui Camara.

« Les menaces qu’il a proférées à l’encontre de ma sœur sont tellement graves, qu’il faudrait désormais qu’on porte plainte et nous avons conseillé à notre sœur de porter plainte contre lui, pour escroquerie, arnaque, atteinte à la vie privée et menace sur sa vie. Nous sommes menacés par lui aujourd’hui, mais on n’a pas peur de lui. Qu’il soit chef d’Etat ou je ne sais quoi, cela ne lui donne pas le droit de piétiner l’honneur de toute une famille », a-t-il laissé entendre.