Le Libéria a officiellement adhéré au Free Roaming ce 7 février 2020. La cérémonie de signature de l’acte d’adhésion s’est déroulée au siège de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunication (ARPT) à Koloma dans la commune de Ratoma, a-t-on constaté sur place.

Entouré de ses cadres, le Directeur général de l’ARPT, Antigou Chérif, a rappelé que ce projet a commencé en janvier 2016 avec la décision des chefs d’Etat qui, a-t-il indiqué, après avoir vu les résultats du projet Free Roaming au niveau du corridor entre quatre pays à savoir le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et le Sud Soudan.

«Depuis mars 2017 nous étions huit pays et le dernier était la Sierra Léone qui a officiellement lancé son Free Roaming le 16 décembre 2019 dernier», a-t-il fait savoir.

Poursuivant, M. Chérif a affirmé que le premier résultat du projet Free Roaming est la réduction du coût des appels téléphoniques entre les pays de la sous-région et à long terme de garder le trafic au niveau du continent africain. «Si nous n’avons pas pu avoir l’intégration africaine sur le plan politique, social et économique, mais avec les Nouvelles Technologues de l’Information et de la Communication (NTIC), l’espoir est permis. Nous pouvons avoir un seul réseau unique pour l’Afrique. C’est pourquoi la Guinée est engagée à piloter ce projet d’inter connectivité au niveau de smart Africa», a-t-il fait comprendre.

