La mort du chanteur Oumar Pene a été annoncé ce mercredi 01 juillet 2020 sur les réseaux sociaux. Un fait qui n’a pas plus à son jeune frère, Guissé Pene qui n’ a pas manqué de se poser des question.

« C’est la énième fois que je suis interpellé par des admirateurs, amis, parents abasourdis, choqués parce que des imbéciles se sont permis gratuitement d’annoncer sa mort dans des réseaux sociaux » dénonce Guissé Pene.

Le jeune frère du légendaire chanteur se pose les question de savoir « Pourquoi toujours Oumar Pene ? En quoi Oumar Pene gène t’il au point qu’on le « tue » ? ».

Et la réponse qui découle de ses questionnements : « C’est simplement de la méchanceté, de la cruauté mais aussi parce qu’il y a les bipèdes baveux d’apparence humanoïde mais non Humain, mâles et femelle et parfois non identifiable qui se plaisent à tout détruire uniquement parce qu’ils sont aigris ».

Avant de rappeler qu’ « Oumar Pene n’est pas tombé du ciel, il a des parents, une famille, des amis, des parents, des admirateurs, des collègues etc.. ». Et d’ajouter qu’ « il n’est pas si anonyme pour que seuls les réseaux sociaux aient l’information de son état » .

Guissé Pene avertit : « Dorénavant j’irai au bout de ce qui m’est permis pour pour rappeler à ces prédateurs que: en droit, la diffusion de fausse nouvelle est une INFRACTION PÉNALE qui consiste à publier, diffuser ou reproduire, par n’importe quel moyen, des informations fausses voire mensongères et basées sur la mauvaise foi, du moment que celles-ci ont été reconnues ».

Mouhamadou Sissoko-Senegal7