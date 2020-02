L’ancienne mannequin, restauratrice, auteure de livres de cuisine et gourou du style de vie B. Smith est décédée samedi à l’âge de 70 ans après sa bataille contre la maladie d’Alzheimer à début précoce.

“C’est avec une grande tristesse que ma fille Dana et moi-même annonçons le décès de ma femme, Barbara Elaine Smith”, a déclaré son mari, Dan Gasby, dans un communiqué partagé sur Facebook. “B. est décédé paisiblement le samedi 22 février 2020, à 22 h 50, de la maladie d’Alzheimer à début précoce dans notre maison de Long Island, New York.”

Gasby a ensuite remercié les soignants de Smith, ainsi que sa famille et ses amis pour leur soutien au cours de ses derniers jours. “Merci à tous d’avoir respecté notre vie privée pendant cette période angoissante”, a-t-il écrit.

Au cours de ses sept décennies sur terre, la gourou du style de vie a élaboré un curriculum vitae dynamique. De devenir l’une des premières femmes afro-américaines à honorer la couverture du magazine Mademoiselle en 1976 et à animer un talk-show syndiqué populaire, à diriger trois restaurants de haut niveau et à publier plusieurs livres de cuisine à succès, ses réalisations ont été variées et impressionnantes.

Cependant, en 2013, à l’âge de 64 ans, elle a perdu le fil de ses pensées lors d’une démonstration de cuisine sur NBC’s Today. Parce qu’elle souffrait d’oubli depuis deux ou trois ans, elle a décidé de consulter un médecin, qui lui a diagnostiqué une maladie d’Alzheimer précoce. Elle a rendu public son diagnostic l’année suivante.

“On a l’impression de pleurer”, a-t-elle déclaré à CBS lors d’une interview en 2014 quand on lui a demandé comment c’était de ne pas se souvenir de détails tels que la date, l’année ou le mois. “Des choses comme ça me rendent très triste.”