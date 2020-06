“tu étais ce merveilleux frère”

Beaucoup d’émotion régnait ce jeudi 4 juin aux alentours de l’Église de Saint-Germain-des-Prés pour les funérailles de Guy Bedos . Le 28 mai dernier, l’humoriste et comédien nous quittait. Décédé à l’âge de 85 ans des suites d’une longue maladie, c’est son fils qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Depuis, ils ont été nombreux à lui rendre hommage. Très apprécié par le monde de la culture, Guy Bedos avait su s’entourer de vrais amis dans le milieu, et notamment Muriel Robin. Amis de longue date, ils s’étaient rencontrés sur les planches, et depuis ce jour, ils ne se sont jamais quittés. La comédienne lui avait déjà rendu un émouvant hommage dans une interview accordée à Quotidien le soir-même. “Après les disparitions successives de Michel Piccoli et Jean-Loup Dabadie, la mort de Guy me brise le cœur une fois de plus. Plus qu’un ami, je perds un frère. J’ai une pensée émue pour ses enfants et pour sa compagne Joëlle”.

Muriel Robin avait confié à l’époque avoir vu le comédien quelques jours avant sa mort. “Je l’ai vu mardi, j’ai pu l’embrasser, on s’est parlé et voilà, et puis on en restera là pour cette question”.

Et ce jeudi 4 juin lors de ses funérailles, elle a tenu à lui adresser un dernier au revoir, comme le rapporte Libération. “Guy tu étais ce merveilleux frère toujours prêt à écouter… Avec toi j’ai eu un neveu et une nièce. Tu m’as fait un énorme cadeau en me faisant découvrir la Corse (…) Je te serre fort dans mes bras. (…) Ta gentillesse et ton si beau regard vont nous manquer. Merci et bravo”.

Par J.F.