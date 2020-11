Guy Marius Sagna à Serigne Bass Abdou Khadr : « Comment vous dire que vous vous êtes trompé ? »

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



On raconte que quand les collaborateurs d’un roi voulaient lui dire qu’il s’était trompé, ils le faisaient en utilisant des paraboles.

Comment vous faire comprendre que nous sommes d’accord pour que les responsabilités de tous soient situées face à l’émigration irrégulière ?

SI LES VICTIMES DE L’ÉMIGRATION IRRÉGULIÈRE ONT COMMIS UN SUICIDE, LE PRÉSIDENT MACKY SALL ET SES POLITIQUES NÉOCOLONIALES SONT SUICIDOGÈNES

Comment vous rappeler que « lu yëngu lu ne, li ko yëngal moo ko ëpp doole » ? Et que même s’il faut interpeller les potentielles victimes, questionner leur attitude et que votre homélie ne saurait se taire devant leurs responsabilités, celles de nos familles, de notre société, votre voix devrait plus tonner contre ceux dont les politiques font le lit de l’émigration irrégulière.

Vous devriez aussi et surtout vous adresser aux Samba Laobé Fall d’aujourd’hui comme l’avait fait notre vénérable et vénéré Maam Bamba.

Si j’avais le don de la parabole j’aurais ajouté que – même si certains discutent de son authenticité – j’aime le propos attribué au prophète Mohamed PSL : « le meilleur djihad est une parole de vérité auprès d’un dirigeant injuste ». Le président Macky Sall est injuste. Ses options politiques, économiques et sociales néocoloniales sont injustes. C’est cette injustice qui tue l’espoir et pousse nos compatriotes à s’enfuir de ses bombes économiques, sociales…

Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké pardonnez-moi de n’avoir pas appris la science des paraboles.