Guy Marius Sagna a encore lancé des bombes incendiaires sur le « Macky ». Sur un post fait sur sa page facebook, le leader du Mouvement Frapp-France Dégage est revenu sur la gestion du Chef de l’Etat. Voici le post :

« Le président Macky Sall a lu le chapitre 41 de la Genèse et la Sourate Yusuf.

Il a aussi lu les contes africains qui parlent, bien avant la Bible et le Coran, de l’histoire des vaches maigres et des vaches grasses.

Malgré tout, il a remplacé le Sénat par le Hcct, le Cese et la Cndt plus coûteuses.

Chaque jour est une période de vaches maigres. Aujourd’hui la vache maigre s’appelle Covid-19.

La vache maigre a aussi pour nom chaos dans l’éducation, crise de la santé, chômage endémique, émigration irrégulière, insécurité, menace terroriste…



Il a refusé d’écouter tous les Yusuf et Joseph du Sénégal.

Il a refusé d'écouter tous les Yusuf et Joseph du Sénégal.

Il a choisi d'être, lui, son frère, son beau-frère, un groupuscule dans son parti, les vaches qui ne sont grasses que parce que toutes les autres sont maigres.Autrement dit, pour qu'ils soient bien gras il faut qu'ils nous amaigrissent bien. Macky Sall a refusé d'être ce roi ou pharaon – aujourd'hui on dit « élu » – bon père de famille. La météo ne s'annonce pas bonne. Macky Sall et son clan en veulent toujours plus.

Ils ont décidé de nous affamer davantage encore. Il prolonge l’État d’urgence. Il ferme nos marchés 18 jours sur 30.

Il ouvre Auchan, Carrefour et Utile 26 jours sur 30. Que vont devenir celles qui faisaient vivre leur famille de leur étal ?

Le coût de la vie va augmenter. Quelle drôle de guerre que celle-ci !

Une guerre où l’on ne réquisitionne ni l’institut Pasteur ni Médis Sénégal.

Une guerre où l’on n’institue pas une taxe-corona appliquée par exemple à Orange, Free, Expresso qui vivent bien par ces temps de télé-travail.

Une guerre où l’on ne supprime pas Hcct, Cese, Cndt…

Une guerre où l’on préfère laisser les troupes sans masques sans gants.

Quel pitoyable chef de guerre ! Assez de ce système! Souvenons-nous !

« On ne détruit bien que ce que l’on remplace. »

N’attendons pas la fin de la crise pour bâtir l’Afrique d’après Guy Marius Sagna »

Xibaaru

