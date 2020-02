La famille de Guy Marius Sagna Sagna vit très mal l’incarcération de son fils. Trois mois après son arrestation ! En Casamance, père, frères et sœurs, amis et voisins sur la rfm, restent frustrés par une détention qui ne dit pas son nom.

Le village Etomé frustré

Etomé, département d’Oussouye, village d’origine de l’activiste – Ici, la frustration est le sentiment le mieux partagé au sein des habitants. Qui dénoncent tous la détention arbitraire de leur fils Guy Marius Sagna.

Père, frères et…

La mort dans l’âme, Célestin Sagna, 80 ans environ, dit en tant que père de famille, vivre difficilement l’emprisonnement de son fils.

…Habitants dans la tourmente

Et le frérot, Mathurin Sagna, s’interroge sur la détention de son grand frère et sur l’attitude de la justice sénégalaise. Qui n’a pas été tendre à leur égard. Sinon, pourquoi Guy seul reste en prison, après la libération de ses autres co-détenus ? Selon lui, la place de l’activiste n’est pas en prison et il ne mérite pas non plus la prison.

Il en est de même pour Cristophe Manga, un habitant dudit village qui parle de deux poids deux mesures dans le traitement de ce dossier.