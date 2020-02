Sur le plateau du Late Football Club, Habib Béye a fermement condamné le comportement des joueurs de Porto, lorsque Marega a décidé de quitter les terrains suite aux insultes racistes. Selon lui, ses coéquipiers devaient l’appuyer en l’accompagnant.

PUBLICITÉ

Les joueurs de Porto valident les comportements racistes

« Pour moi, le plus dur c’est de voir tous les joueurs de Porto autour de Marega et qui l’empêchent de sortir. Ils ne sont pas racistes, mais ils valident les comportements racistes en disant « concentre-toi, va jouer ». On en parle depuis des années et des années. Mais le seul moment ou ça aura un impact fort, c’est quand les joueurs qui ne sont pas concernés sortiront aussi. Les deux équipes, tout le monde ! »

Marega victime de racisme

Moussa Marega été la cible d’injures racistes de la part du public de Guimarães dimanche dernier. Une situation qui l’a poussé à sortir du terrain, excédé par un tel comportement.