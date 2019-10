Habib Bèye qui a toujours défendu Sadio Mané par rapport à l’injustice dont l’attaquant de Reds est souvent victime, à encore revenu à la charge. Son avis ne change pas. Mané fait parti des meilleurs joueurs de la saison écoulée.

L’humilité de Mané a marqué Habib Bèye

L’ancien Lion de la Teranga a souligné l’humilité de Sadio Mané, constaté lors de son entretien avec lui dans Talent d’Afrique. « C’est quelqu’un qui est plein d’humilité peut être trop parce qu’il ne se vend pas assez pour ce que l’on sait qui peut arriver sur le ballon d’or africain mais je crois que Sadio réalise une saison extraordinaire à l’image de tout ce qu’il a gagné, ligue des champions, meilleur buteur PL, l’équipe type de la PL, double buteur en supercoupe et il gagne le trophée. En tout cas, on espère ! »

Bèye attend un meilleur classement au BO

Il attend que Sadio Mané soit reconnu à sa juste valeur pendant le classement du Ballon d’Or. « Je ne me dis pas qu’il doit gagner mais je me dis que ce joueur la mérite d’être reconnu à sa juste valeur. Il était absent de l’UEFA Best Player, absent de la FIFA best player, absent de l’équipe type. On attend vraiment de le voir à une très belle place pour le ballon d’or. »