Habib Sy ancien ministre d’Etat sous Wade et président du Parti de l’espoir et de la modernité est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Selon Habib Sy, il n’est pas de la compétence du ministre de l’équité sociale d’aller acheter du riz et de le distribuer aux Sénégalais pendant la pandémie du covid-19 : « Deux décrets ont été signés par le Président Macky Sall, le premier concerné le fonds FORCE COVID-19 qui est logé au Conseil stratégique dirigé par le Ministre des finances. Du point de vue de l’administration, ce n’est pas logique. Je ne vois pas quelles sont les compétences attribuées au Ministre Mansour Faye pour aller acheter du riz et du savon. C’est au Ministre des finances d’aller acheter ces denrées alimentaires. Mansour Faye ne sait pas et veut faire. Il devait associer les compétences dans les transactions. Qui dit que la qualité du riz est bonne et est-ce que les sacs sont au nombre. On devait donner des quotas aux commerçants locaux. Ces derniers connaissent comment acheminer le riz jusqu’à Kédougou » a déclaré l’ancien ministre d’Etat Habib Sy

