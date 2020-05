Habib Sy ancien ministre d’Etat sous Wade et président du Parti de l’espoir et de la modernité est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Le président du parti de l’Espoir parle de l’après covid-19 et de ses conséquences :

« Le monde va changer après le COVID-19. Les gens qui ont peur vont se réfugier chez les autres. Un sentiment de soulèvement populaire va animer les peuples. L’Afrique a l’occasion de prendre entièrement son indépendance. Si les dirigeants africains continuent d’aller quémander aux côtés des occidentaux, les populations vont se soulever. Trois choses doivent tirer le pays après le COVID-19. Le Président doit prendre les mesures pour garantir la transparence dans les élections. La justice qui est controversée doit démontrer leur indépendance. La presse doit être soutenue par l’état. La presse doit continuer sur une ligne constructive dans son fonctionnement. Ces trois choses peuvent tirer le pays. » a prédit Habib Sy