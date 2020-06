C’est officiel! Le Hajj aura lieu cette année avec un nombre limité de pèlerins de toutes nationalités résidant en Arabie saoudite. Ce qui veut que le pèlerinage de cette année n’accueillera pas aucune personne vivant en dehors de l’Arabie saoudite. C’est ce que le gouvernement a décidé ce lundi. Cette décision est motivée par « le coronavirus (COVID-19) qui s’est propagé à plus de 180 pays à travers le monde, et que les décès liés au COVID-19 ont atteint près d’un demi-million et plus de 7 millions de cas ont été confirmés dans le monde » lit-on dans un communiqué.