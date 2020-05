On le sait. Hakim Ziyech quitte l’Ajax Amsterdam. Le Marocain évoluera à partir de la saison prochaine à Chelsea en Premier league. Avant de partir, il est de nouveau couronné.

Ziyech a reçu le trophée de meilleur joueur de l’Ajax cette saison. Le club de la capitale néerlandaise a sacré l’ancien de Twente pour la 3è fois en 4 saisons.

les Pays-Bas ont suspendu définitivement leur saison en raison du coronavirus. Mais aucun champion n’a été déclaré et pas de relégation non plus.

Par ailleurs, il a également eu droit à un document sur son parcours au sein du club. Un moment émouvant que le joueur a regardé tout seul dans une salle de cinéma.

[embedded content]

