Hann Maristes : deux malfrats armés attaquent une boutique et ratent leur braquage

Les habitants du quartier Hann Maristes ont vécu, hier, un début de matinée mouvementé, à cause de l’irruption de deux malfaiteurs encagoulés, armés de pistolet (factice ?), dans une boutique d’alimentation générale. Les brigands voulaient en effet dévaliser le tiroir-caisse de la boutique. Mais, craignant d’être surpris sur les lieux, ils ont rudoyé le boutiquier et pris la fuite.

Grosse panique, hier matin, sur Hann Maristes de Dakar, où un commando de deux malfaiteurs encagoulés a flanqué une terrible frayeur aux habitants du quartier, qui sont restés sans voix devant la scène de braquage en plein jour des brigands armés de pistolet. En effet, d’après des témoignages, le cambriolage digne d’un scénario hollywoodien est survenu durant les premières heures de la journée. Le commerçant de la boutique d’alimentation générale vient à peine d’ouvrir ses portes, arrange les produits de vente dans les rayons et s’apprête à reprendre ses activités professionnelles.

Les malfaiteurs profèrent des menaces, réclament vainement de l’argent et se contentent d’une infime somme

Soudain, deux individus encagoulés surgis de nulle part, pénètrent dans la boutique, surprennent le commerçant à l’intérieur et lui braquent un pistolet sur la tête. Ce dernier s’affole et peine à placer mot. Les quidams haussent le ton, lui réclament de l’argent et menacent de lui faire exploser la cervelle d’une balle de l’arme à feu. Le boutiquier prend peur, tremble de tout son corps et affirme ne détenir pas de fortes sommes d’argent par-devers lui. Il se répète à l’envi devant les braqueurs, qui rechignent à desserrer l’étau autour de lui, promènent le regard aux quatre coins de la boutique et tombent sur le comptoir. Ils plongent la main dedans, prennent deux billets de 10.000 F et assènent un violent coup de poing sur la tête du vendeur. Ils le bousculent, sortent en vitesse de la boutique et disparaissent dans les rues de la localité.

La gendarmerie ouvre une enquête, procède à des auditions et lance la traque aux braqueurs

La nouvelle fait l’objet d’un coup de tonnerre et se répand comme une trainée de poudre dans la localité. Les voisins et les passants accourent, constatent les faits et se perdent dans des supputations. Les pandores de la brigade de Hann Maristes se rendent illico-presto sur les lieux du braquage avorté, procèdent à des constatations des faits et ouvrent aussitôt une enquête. Ils sacrifient aux auditions des témoins et lancent la traque aux deux gangsters encagoulés. Ils ont investi, depuis hier, les rues de la cité et collectent les moindres renseignements et autres informations relatives aux braqueurs, histoire de les identifier et de leur mettre le grappin.

Vieux Père NDIAYE

