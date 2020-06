“elle a tout dit, merci ! “

Cela fait plusieurs jours que les citoyens montent au créneau face aux violences policières. La mort de George Floyd aux États-Unis a ravivé l’histoire Adama Traoré en France. En effet, cette dernière est particulièrement similaire puisque le jeune homme est décédé des suites d’un placage ventral, provoquant l’asphyxie. Ce mardi 2 juin, ils étaient nombreux à se rassembler devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de protester contre les violences policières. De nombreux anonymes mais également pléthore de personnalités étaient présentes afin de faire entendre leur voix. C’est le cas notamment d’Hapsatou Sy. L’animatrice avait déjà pris position sur Twitter en répondant à Christophe Castaner qui déplorait un rassemblement sous tension. “La manifestation était calme. J’y étais. Jusqu’à ce que les policiers sur les toits tirent des gazs lacrymo. On aurait préféré un tweet pour saluer la jeunesse pacifiste chantant la Marseillaise, unie. Ce qui n’a pas sa place en démocratie c’est le déni de justice” avait-elle répondu.

L’animatrice, qui s’en est pris à Éric Zemmour, était ensuite invitée sur le plateau de BFMTV pour débattre sur le sujet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa prestation a été remarquée par les internautes. Et pour cause, elle a livré un message particulièrement fort et limpide. “On n’est pas contre la police, on est contre les violences policières. Et quand on dit qu’il n’y a pas de problème dans la police, on déshonore la fonction. Il y a des officiers de police qui font super bien leur travail. Et le fait de ne pas reconnaître que certains ne font pas bien leur travail déshonore la fonction, abîme la fonction et ce pour quoi ils se sont engagés”.

Elle s’indigne également que certains policiers aient rendu visite à la soeur d’Adama Traoré, quelques heures avant le rassemblement. “On accule Assa Traoré, on a même été lui rendre visite hier. Pourquoi, pour l’intimider ? (…) Mais faites en sorte qu’il n’y ait pas des Eric Zemmour à l’antenne qui propagent ce racisme. (…) Donnez plus la parole à ces gens qui subissent le racisme, pas à ceux qui le propagent. (…) Le racisme est devenu tellement normal qu’il y a un certain nombre de personnes qui n’ose même plus déposer plainte. Je fais des généralités comme vous. Vous avez tous l’habitude de le faire. Les médias en général font beaucoup de généralités”.

Une intervention vivement saluée par les internautes “Elle a tout dit ! Merci Hapsatou Sy” a-t-on pu lire, “Hapsatou Sy elle termine tout le monde sur BFMTV”, ou encore “Hapsatou Sy actuellement sur @BFMParis ! Incroyable ! Ce qu’elle dit il fallait le dire sur une chaîne télévisée”.

Voilà, Hapsatou Sy a eu l’occasion de pouvoir dire à la TV ce que j’ai déjà dit ici, j’aime la police, je n’aime pas la mauvaise police. pic.twitter.com/I3c6J0FNq2 — Stéphane K (@S_Kbreizh) June 3, 2020

Hapsatou Sy sa famille il vont l’attendre comme sa chez elle pic.twitter.com/bCJz0vGZHG — Black (@Black58655520) June 3, 2020

« Si la normalité sera ce type de violences policières la normalité sera ce type de rassemblement » Hapsatou Sy c’est quelqu’un pic.twitter.com/pTPwn1VrLe — (@la_okd) June 3, 2020

Par J.F.