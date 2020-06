Lors de la diffusion de l’avant-dernier épisode de la saga Harry Potter sur TF1, les téléspectateurs ont découvert une scène inédite, qui avait coupée au montage lors de la sortie du film au cinéma. Voyez plutôt.

Harry Potter et les reliques de la mort : la scène inédite du départ

Pour les grands amateurs du héros à la cicatrice, la relation “difficile” entre Harry Potter et sa famille adoptive est un fait quasi incontestable. Pourtant, c’est un tout autre aspect de leur relation que les spectateurs de TF1 ont découvert mardi dernier. Dans une scène qui n’avait pas été diffusée en salles, on pouvait voir Harry Potter faire ses adieux à la famille Dursley. Alors qu’il s’apprêtait à partir, le personnage de Dudley Dursley, le cousin bourru du sorcier, a demandé à son père pourquoi Harry ne partait pas avec eux. “Parce que je ne veux pas prendre de la place pour rien”, a répondu le héros. Dudley s’est alors avancé vers lui et lui a adressé des adieux touchants : “Je ne pense pas que tu aurais pris de la place pour rien”.

Même les lecteurs de la saga devaient s’attendre à ce dénouement, la surprise est de taille pour les téléspectateurs, qui n’ont jamais connu Dudley Dursley autrement que comme le bourreau de Harry Potter. Sur Twitter, les internautes ont aussi souligné la présence d’une autre scène coupée au montage, qui montre le personnage de Pétunia Dursley sous un jour nouveau, évoquant sa relation avec la mère du sorcier.

Pourquoi ils lont coupé ?? On aurait aimé voir cette partie aimante de Pétunia

— (@rsmlnd_lan) May 26, 2020

“Je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont envolé la scène ou Dudley dit au revoir à Harry et la scène avec Pétunia”, écrit un internaute sur Twitter. “Pourquoi ils l’ont coupé ?? On aurait aimé voir cette partie aimante de Pétunia”, déclare une autre. Une chose est sûre : les fans ne sont pas restés indifférents.