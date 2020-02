Un jury a déclaré Harvey Weinstein coupable de viol et d’acte sexuel criminel à New York, mais ne l’a pas reconnu coupable des accusations les plus graves, d’agression sexuelle prédatrice, qui auraient pu le condamner à la prison à vie.

L’ancien magnat du cinéma était jugé pour avoir violé l’ancienne actrice Jessica Mann, aujourd’hui âgée de 34 ans, dans une chambre d’hôtel de Manhattan en 2013.

Il a également été accusé d’avoir fait du sexe oral de force en 2006 sur l’ancienne assistante de production Miriam Haley, maintenant âgée de 42 ans, après lui avoir obtenu un emploi dans la série de mode de réalité Project Runway. Haley a changé son nom de famille de Haleyi en 2017, après avoir rendu public son accusation contre Weinstein.

PUBLICITÉ

Weinstein a été reconnu coupable de:

Viol au troisième degré (impliquant Mann).

Acte sexuel criminel au premier degré (impliquant Haley).

Une condamnation pour viol au troisième degré signifie que le jury a reconnu que la relation sexuelle n’était pas consensuelle, même s’il ne pensait pas que la victime était menacée physiquement ou verbalement. Il est passible d’une peine maximale de quatre ans de prison. Il n’y a pas de peine minimale pour ce type de condamnation.

Pour l’accusation d’acte sexuel criminel au premier degré, la fourchette de peine est comprise entre cinq et 25 ans.