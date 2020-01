Où va-t-on avec le régime du Président Macky SALL qui ne cesse de procéder à la hausse du prix des denrées de première nécessité ? Après le riz et l’électricité, c’est au tour de l’huile de voir son coût connaitre une augmentation. En effet, plus de 3000 FCFA ont été ajoutés au prix du bidon de 20 litres d’huile. La bouteille d’un (1) litre passe de 900 à 1000 FCFA, 1300 FCFA, et celle de 20 litres de 16000 FCFA à 19000 FCFA. La hausse a été confirmée par les commerçants de marché Tilène, interrogés par nos confrères de la Rfm. Une situation qui vient accentuer le calvaire des sénégalais déjà accablés par la vie chère. Pourtant l’on se rappelle, lors de la campagne électorale pour l’élection présidentielle de février 2019, le candidat Macky SALL avait promis, si les sénégalais lui renouvelleraient leur confiance, d’alléger considérablement le panier de la ménagère. Mais la réalité actuelle avec la hausse incessante des prix de denrées, montre qu’il n’en était rien. Les consommateurs devront prendre leur mal en patience et s’adapter à cette infernale situation économique.

Abdoul K. Coulibaly – senegal7