« Nous Sénégalais, nous devons éviter les marches et les gaz lacrymogènes…« , a réagi Serigne Modou Kara Mbacké. Le guide religieux s’est, lui aussi invité face au débat sur la hausse du prix de l’électricité.

Serigne Modou Kara prend la défense du président Macky Sall. Pour lui, les sénégalais doivent éviter les marches et les gaz lacrymogènes. « On a d’autres méthodes pour régler nos problèmes. Car, pour cette hausse de l’électricité, il y a des raisons, c’est le système. On ne doit pas l’imputer au Président…« , fait-il savoir dans une note parvenue à nos confrères de seneweb.

Les responsabilités…

Toutefois, il admet que c’est Macky Sall le chef de l’État, mais, il a des collaborateurs et il a trouvé un système entier. Non sans préciser qu’ « il faut savoir qu’il sera difficile pour lui de changer tout cela d’un seul coup. Il faut que les les Sénégalais soient patients et le soutiennent. Mais les violences n’auront rien réglé… Le Président Macky Sall est courageux, dynamique et il a la volonté de réussir… Si le gouvernement baisse des prix, tout le monde est heureux, donc, s’il y a hausse, on doit essayer de trouver ensemble une solution, mais sans heurts«

