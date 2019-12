Les interpellations des hauts conseillers des collectivités territoriales face au président de l’Association des Maires du Sénégal, Aliou Sall, ont plus porté sur les moyens financiers et techniques pour la réussite des programmes Zéro déchet et Zéro bidonville. C’était à l’occasion de la séance plénière du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, de ce 12 décembre, dont il était question de recenser les propositions de l’AMS pour plus d’efficacité dans le processus de gestion des déchets. La présidente du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye, a renseigné sur la nécessité d’allouer plus de ressources aux collectivités territoriales pour l’atteinte des objectifs de ce programme inscrit dans l’initiative PSE vert de la phase 2 du PSE. Selon le successeur de Ousmane Tanor Dieng, les avis touchant à la problématique pour permettre une meilleure implication des collectivités seront élaborées afin d’engager le Chef de l’Etat, Macky Sall , à prendre des décisions phares par rapport à ces doléances.





www.dakaractu.com