Mercredi 27 mai, Top Chef diffusait l’un de ses derniers épisodes sur M6. Les téléspectateurs ont pu découvrir les candidats qui disputeront la semaine prochaine la demi-finale : Mallory, Adrien et David. Une mauvaise nouvelle pour Philippe Etchebest qui a vu son petit protégé éliminé.

Si Hélène Darroze a le sourire puisque le dernier membre de sa brigade est à une étape de la finale, son actualité est beaucoup moins rose. Celle qui a attrapé le covid-19 et qui était il y a quelques jours clouée au lit à cause de symptômes encore persistants doit faire face à une crise financière inédite.

“Pour survivre, on a été obligés de prendre le PGE, le prêt garanti par l’Etat ; et je vais faire deux fois moins de chiffre d’affaires (…) Le pays entier doit nous aider à nous relancer, sinon il y aura une hécatombe de chômeurs et de faillites”, a-t-elle déclaré à Paris Match.

Et dans un entretien accordé au magazine Society, elle a expliqué comment elle s’est servie du montant qu’elle a perçu grâce à son rôle de juré dans l’émission culinaire de la six.

“J’ai beaucoup utilisé ces revenus dans mes derniers investissements”, a-t-elle expliqué indiquant que le concours lui permettait d’avoir “surtout de la la visibilité (…) des contrats d’image, de pub, des prestations extérieures (…) cuisiner à l’étranger pour des grandes marques de joaillerie, signer la bûche de Noël de Picard ou travailler sur une ligne de casseroles”.

Si elle estime se sentir un “petit peu protégée”, elle reconnait avoir peur de la réouverture. “Si les clients ne sont pas là, ça va être dramatique”, sans parler “des mois qui arrivent, parce que s’il y a des licenciements à faire, ça va être difficile”.

Ce jeudi 28 mai, dans quelques heures, le Premier Ministre Edouard Philippe prendra la parole pour évoquer la deuxième phase du déconfinement. Un plan qui devrait être constitué d’assouplissements attendus (ouverture des restaurants en zone verte par exemple ?) à partir du 2 juin au vu d’une situation sanitaire qui semble être encourageante en France…

