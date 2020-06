Un bonheur qui ravit son amie Laeticia Hallyday

Hélène Darroze a retrouvé le sourire. Les bonnes nouvelles permettent à la cheffe de se remettre d’un confinement compliqué. Contaminée par le coronavirus , Hélène Darroze a vécu des semaines de “fatigue incroyable”. Remise peu à peu de ses symptômes, la cheffe a désormais retrouvé la forme . “Je ne vais pas dire que j’ai retrouvé ma forme à 100%, il y a encore de gros moments de fatigue et de maux de tête mais depuis quelques jours ça va beaucoup mieux.C’est vrai que je fais partie de ces gens pour qui cela n’a pas été anodin. Ça a été un peu compliqué mais bon, j’ai retrouvé ma forme et j’ai retrouvé ma pêche”, a-t-elle confié sur BFMTV ce samedi 30 juin.

Si Hélène Darroze a pu réouvrir ses deux restaurants parisiens, la cheffe a retrouvé aussi ses engagements caritatifs qui lui tiennent à coeur. Sur Instagram, Hélène Darroze a partagé son bonheur en le célébrant d’une sympathique manière avec une amie. “Petit tour de Paris dans le roadster décapoté de mon amie Maria Canabal après un déjeuner des plus importants pour Parabere Forum qui se déroulera les 7 et 8 mars 2021 à Paris. Je suis d’accord ”on se la pète un petit peu” dans notre auto… mais quand on est heureuses d’avoir bien travaillé pour une belle association, c’est permis”, s’est-elle réjouie en partageant un cliché d’elle souriante à bord de la voiture. Un bonheur qui a ravi sa fidèle amie Laeticia Hallyday. En commentaire, la mère de Jade et Joy lui a adressé des mots touchants : “Ton bonheur est inspirant ma chérie, tu rayonnes. Je t’aime fort”.

Par Marie Merlet