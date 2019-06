Hélène Della Chaupin,sœur de Souleymane Jules DIOP s’acharne sèvèrement sur Aliou Sall : «ne pouvait même pas payer un lit pour son ex-femme et son nourrisson»

Hélène Della Chaupin, la sœur de Souleymane Jules DIOP s’est attaquée frontalement à Aliou Sall et l’accuse de voleur. Mais dans cette note, elle dévoile certains petits secrets : elle a nourri Aliou Sall et…Lisez la lettre en intégralité.

« Effectivement, Aliou SALL est un voleur. Jusqu’en 2000, il était mon voisin de chambre colocataire d’un loyer de 30.000 CFA dans une maison à Dieuppeul. Il peinait à payer son loyer. Aliou SALL ne pouvait même pas participer aux frais de nourriture, et bouffait à lui seul plus que toute la maisonnée réunie. A ce titre, je l’ai moi-même gracieusement nourri. Le plus difficile, c’est qu’Aliou ne pouvait même pas payer un lit pour son ex-femme et son nourrisson qui venait de naître, il les couchait par terre. Sa situation était insupportable et peinait beaucoup à voir. Il a fallu qu’on lui prête un lit blanc, transporté de Pikine. C’est moi qui ai aidé à monter le lit, et ce ne sont pas ses amis journalistes qui vont me contredire.

Alors, qu’Aliou SALL nous dise ! Que Macky SALL nous dise ! Que Macky SALL nous dise comment il a osé faire de son frère un vulgaire prête-nom détenteur de 30/° d’une société de recherche et d’exploitation de notre pétrole au Sénégal. Nous avons affaire à une famille de parvenus, sortie de nulle part, sans aucune retenue au sommet de l’Etat qui vit le pouvoir comme un festin. ASS-KAW va demander l’ouverture d’une information judiciaire et poursuivre Aliou SALL en justice. »