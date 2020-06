La chanteuse s’est vue dans l’obligation de démentir la rumeur qui a enflammé les réseaux sociaux après la diffusion de l’émission “La France a un incroyable talent” sur M6.Le 18 mai dernier, Hélène Ségara et ses acolytes ont participé à une émission spéciale de “La France à un incroyable talent” dans laquelle les téléspectateurs ont pu redécouvrir les moments les plus marquants du programme. Mais la coiffure de la chanteuse, qui est apparue avec un œil caché derrière une longue mèche de cheveux, a fait courir les pires bruits de couloir. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont en effet imaginé qu’elle avait été victime de violences conjugales.À la lecture de ces commentaires, Hélène Ségara a été obligée d’agir. “Après la diffusion du 18 mai, j’ai tout lu sur les réseaux: de la beigne que mon mec m’aurait mise pendant le confinement au fait que je devenais aveugle”, a-t-elle raconté au magazine Télé Star. “Ça ne m’a pas toujours fait rire, j’ai posté un démenti”.

L’artiste a expliqué à plusieurs reprises au public qu’elle souffre d’une maladie auto-immune qui lui fait perdre la vision de l’œil droit. Pour limiter la progression de la maladie, elle subit un lourd traitement à base de cortisone et doit recevoir régulièrement des implants de l’œil.