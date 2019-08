Le promoteur de spectacle, Mike le Bosso, vient de faire une révélation, dix jours après la mort d’Arafat dj suite à un grave accident de moto survenu le dimanche de la Tabaski.

Quelques jours après la mort du boss de la Yorogang, Arafat dj, les spéculations vont bon train. Pendant que plusieurs révélations dont on ne peut en vérifier la véracité, sont faites sur les circonstances de sa mort accidentelle, le promoteur de spectacles et producteur d’artistes, Mike le Bosso vient de donner une autre information tout aussi importante qui pourrait assurer l’avenir des enfants du défunt.

Arafat dj serait sociétaire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en France (Sacem France), une société de gestion des droits d’auteur. A cet effet, il aurait de l’argent qui est régulièrement versé sur un compte. N’étant plus de ce monde, l’argent accumulé par Arafat dj devrait régulièrement être versé à ses enfants, a informé Mike le Bosso tout en ajoutant que la Société en question publiera un communiqué dans les prochains jours en vue de donner plus de précisions.

‘’La Sacem France fera un communiqué pour le décès de l’artiste Dj Arafat qui est un sociétaire de cette société et son nom figurera sur la liste des sociétaires décédés comme les aznavour, Johnny Hallyday et autres, à l’entrée de la Sacem. Le compte Sacem de l’artiste est bloqué pour l’instant pour assurer la succession. La Sacem soutient que les seuls ayants droit de ses œuvres sont ses enfants qui portent son nom.

Le mariage coutumier n’étant pas reconnu en France, la femme mariée traditionnelle ne percevra pas d’argent ainsi que la mère de l’artiste. Ses enfants toucheront tous les droits d’auteur compositeur et édition pendant 99 ans. Chaque enfant percevra équitablement les droits chaque trimestre sur leur compte bancaire jusqu’à leur majorité légale. Maman Tina n’est pas héritière, Carmen n’est pas héritière. Sont héritiers Maël, Rafna et ceux qu’il a reconnus. ses enfants percevront leur argent où ils résident dans le monde‘’, a informé Mike le Bosso.

Il se raconte qu’Arafat dj a eu au total 4 enfants. En plus de Mael et Rafana qu’il a affiché ces derniers temps sur les réseaux sociaux, Ange Didier Huon a eu deux autres enfants qui se trouve en France, Ezéchiel et Lachoina.

