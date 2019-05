Héritage, succession de Sidy Lamine Niasse : La famille au tribunal

L’héritage et la succession de l’ex DG de Walfadjri a installé un malaise au sein de sa famille. Deux camps se sont formés. L’un dirigé par son fils Cheikh Niasse et l’autre, sous la coupole de son frère Ahmed Khalifa Niasse, avec un autre fils de Sidy Lamine Niasse.

Selon « Les Echos », le second groupe a initié une procédure de succession devant le juge civil.

