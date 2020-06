Hermine de Clermont-Tonnerre et Jean-Luc Lahaye très amis

Hermine de Clermont-Tonnerre a été victime d’un très grave accident de moto lundi 1er juin. C’est son producteur Thierry Klemeniuk qui en a fait l’annonce sur Facebook. L a princesse a dû être placée dans le coma. Son état serait jugé “préoccupant”. Viviane Zaniroli, la créatrice du Rallye des princesses, lui a adressé un bouleversant message : “En pensées et en prières pour notre Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, dans le coma suite à un accident de moto, on pense fort à Allegra et Calixte ses enfants. Ma princesse chérie tu es une warrior, bats-toi”.

Invité sur Non Stop People dans une émission qui sera diffusée ultérieurement, Jean-Luc Lahaye a réagi. “Nous sommes très proches. J’ai appris la nouvelle. Un accident de moto très grave semble-t-il. Pronostic vital engagé”, a confié le chanteur star des années 80. “J’espère qu’elle va s’en sortir. C’est une fille que j’adore, une amie fidèle, très joyeuse, un personnage extraordinaire. Elle est maman et pour cette raison aussi j’espère qu’elle va s’en sortir”, conclut Jean-Luc Lahaye.

Soeur de l’actuel duc de Clermont-Tonnerre, Hermine de Clermont-Tonnerre est une figure du show business. A 22 ans, la duchesse s’est lancée dans une carrière de styliste au sein de la maison Dior, avant de créer quelques années plus tard sa propre agence d’événementiel. Elle avait participé à La Ferme Célébrités en 2010.

Informations exclusives. Ne peuvent être reprises sans la mention Non Stop People.

Par Ambre L