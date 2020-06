C’est une terrible nouvelle qui a fait la Une des médias en début de semaine. Hermine de Clermont-Tonnerre a été victime d’un très grave accident de moto lundi 1er juin. L’annonce a été faite par son producteur Thierry Klemeniuk sur Facebook. Si la princesse a dû être placée dans le coma, son état serait jugé “préoccupant”. Depuis l’annonce de son accident, de nombreux personnalités ont eu une pensée pour elle, notamment Pierre-Jean Chalençon sur Twitter. “Je pense très fort à notre copine… Tiens bons ma puce”, postait-il.

Invité sur Non Stop People dans une émission qui sera diffusée ultérieurement, Jean-Luc Lahaye a lui aussi réagi. “Nous sommes très proches. J’ai appris la nouvelle. Un accident de moto très grave. Pronostic vital engagé”, a-t-il confié. Et de poursuivre : “J’espère qu’elle va s’en sortir. C’est une fille que j’adore, une amie fidèle, très joyeuse, un personnage extraordinaire. Elle est maman et pour cette raison aussi j’espère qu’elle va s’en sortir”.

“Tu es une battante”

Si aucune nouvelle sur l’évolution de son état de santé n’a pour le moment été donnée, les messages d’encouragement continuent d’affluer sur les réseaux sociaux. Mercredi 3 juin, Françoise Laborde a posté sur Instagram un cliché sur lequel elle apparaît aux côtés d’Hermine de Clermont-Tonnerre.

En légende de sa publication, la soeur de Catherine Laborde a posté un message fort. “Ma chérie, tiens bon ! Tu es une battante #SaloperieDAccident”. Dans le fil des commentaires, les internautes n’ont pas manqué eux aussi d’avoir une pensée pour la duchesse. “Je prie pour elle”, a posté l’un d’entre eux. “Je lui envoie toutes les pensées positives possibles”.

